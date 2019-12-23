DHA DIŞ –İtfaiyeci usulü evlenme teklifi - Son Dakika
Son Dakika Güncel DHA DIŞ –İtfaiyeci usulü evlenme teklifi - Son Dakika

DHA DIŞ –İtfaiyeci usulü evlenme teklifi

6 saat önce

İngiltere'de bir stajyer itfaiyeci mezuniyet töreninde diğer itfaiyeci arkadaşlarının yardımıyla kız arkadaşına evlenme teklif etti, arkadaşı da kabul etti.

DHA DIŞ –İtfaiyeci usulü evlenme teklifi, System.String[]

İngiltere'de bir stajyer itfaiyeci mezuniyet töreninde diğer itfaiyeci arkadaşlarının yardımıyla kız arkadaşına evlenme teklif etti, arkadaşı da kabul etti.

İngiltere'nin Birkenshaw kentinde stajyer itfaiyecilerin mezuniyet töreninde, James Edgar adlı stajyer itfaiyeci mezuniyet töreninde kız arkadaşı Helena Bancroft'a diğer itfaiyeci arkadaşlarının da yardımıyla evlenme teklif etti. İtfaiyeci arkadaşlarının mezuniyet töreni sırasında yangın söndürme hortumlarından gelen sularla eşlik ettiği James, kız arkadaşına önce çiçek verip, sonra diz çökerek evlilik teklifi yaptı. Kız arkadaşı da kabul ederek itfaiyecinin boynuna sarıldı. İtfaiye eri James Edgar, kız arkadaşına uzun zamandır evlenme teklif etmeyi düşündüğünü ve mezuniyet töreninin mükemmel bir fırsat olduğunu söyledi.

İtfaiyecilerin gösterisi ve evlilik teklifi sosyal medyada çok sayıda beğeni aldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-İtfaiyecilerin yanyana toplanması,

-Arkada çiçek biçiminde su fışkırması

-İtfaiyecinin kız arkadaşının ortaya getirilmesi

-Tek sıra halindeki itfaiyecilerin arasından çıkan itfaiyecinin çiçek vermesi,

-İtfaiyecinin diz çökerek teklif etmesi

Detaylar


İngiltere, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.12.2019 12:29 Kaynak: DHA
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