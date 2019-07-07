Son Dakika Haberleri: DHA DIŞ- Jalali: ABD'den hava saldırısı uyarısı aldık
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DHA DIŞ- Jalali: ABD'den hava saldırısı uyarısı aldık

1 saat önce

İran Sivil Savunma Organizasyonu lideri General Gholam Reza Jalali, İran Devrim Muhafızları'nın geçen ay ABD'ye ait bir insansız hava aracının (İHA) düşürülmesi sonrasında, ABD'nin dar kapsamlı bir hava saldırısı yapacağı uyarısı yaptığını açıkladı.

DHA DIŞ- Jalali: ABD'den hava saldırısı uyarısı aldık, System.String[]
İran Sivil Savunma Organizasyonu lideri General Gholam Reza Jalali, İran Devrim Muhafızları'nın geçen ay ABD'ye ait bir insansız hava aracının (İHA) düşürülmesi sonrasında, ABD'nin dar kapsamlı bir hava saldırısı yapacağı uyarısı yaptığını açıkladı.
Jalali, İran'a karşı yapılacak herhangi bir operasyonun 'savaş sebebi' olarak kabul edileceğini belirtti.
İran Devrim Muhafızları'nın ABD'ye ait bir İHA'yı düşürmesi, Hürmüz Boğazında petrol nakliyesi yapan bir tankerin vurulması ve İran Nükleeer Anlaşması ile sınırlanan zenginleştirilmiş uranyum üretimi kotasını aştığını açıklaması üzerine bölgede jeopolitik gerginlikler sürüyor.


- İran
Haber Yayın Tarihi : 07.07.2019 10:10 Kaynak: DHA
Amerika Birleşik Devletleri, Devrim Muhafızları, İran, Güncel
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