Dha Dış - Japonya'da 6.3 Büyüklüğünde Deprem

– Japonya'nın güneyindeki Kumamoto bölgesinde 6.3 büyüklüğünde deprem oldu.

– Japonya'nın güneyindeki Kumamoto bölgesinde 6.3 büyüklüğünde deprem oldu.



ABD Sismik Araştırmalar Merkezi'nin verilerine göre, 6.3 büyüklüğündeki depremin derinliği 35 kilometre. Deprem merkezi, yerleşim birimleri Nishinoomote'nin 16 kilometre, Ibusuki'nin 80.1 kilometre, Kanoya'nın 89.5 kilometre, Shibushi'nin 98.1 kilometre ve Kagoshima'nın 117.6 kilometre uzağında bulunuyor.

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