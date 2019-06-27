DHA DIŞ - Japonya'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'a fahri doktora verildi - 2
17 dakika önce
Japonya'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'a fahri doktora verildi - 2(Tür: Dış)
DHA
Haber Yayın Tarihi : 27.06.2019 12:30 Kaynak: DHA
DIŞ - Japonya
'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'a fahri doktora verildi - 2
(Tür: Dış)
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kılıçdaroğlu'nun referandum çağrısına yanıt verdi
Ali Babacan'ın Erdoğan'a sunduğu dosyanın detayları belli oldu!
Cumhurbaşkanlığı Atama Kararları Resmi Gazete'de yayımlandı
16 yaşındaki genç kızın sır ölümü! Dolabında bu resim bulundu