Dha Dış - Japonya'da Savaş Uçakları Denize Düştü, Pilotlar Kurtarıldı
1 saat önce
– Japonya Öz Savunma Kuvvetleri'ne (ASDF) ait iki uçak, eğitim uçuşu sırasında radardan çıkarak Japon Denizi'ne düştü.
– Japonya
Öz Savunma Kuvvetleri'ne (ASDF) ait iki uçak, eğitim uçuşu sırasında radardan çıkarak Japon Denizi
'ne düştü. İki pilot da kurtarıldı.
ASDF'nin yaptığı açıklamaya göre, Fukuoka şehrinde bulunan Tsuiki Hava Üsssü'nden eğitim uçuşu için kalkan iki F-2B savaş uçağının radardan çıkarak Japon Denizi'ne düştüğü bildirildi. Sabah
yerel saatle 09: 20 civarında bağlantının kesildiği; uçakların pilotlarına Yamaguchi bölgesi açıklarında ulaşıldı ve 11: 00'da pilotlar sudan çıkarıldı. Ayrıca, kazanın nedeninin de araştırıldığı belirtildi.
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Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 10:18 Kaynak: DHA
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