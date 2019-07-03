DHA DIŞ - Japonya'da yağışlar nedeniyle 1 milyon kişi tahliye edilecek
1 saat önce
– Japonya'da yoğun yağış beklentisi sebebiyle yetkililer, Perşembe gününe kadar 1 milyon kişinin tahliyesine karar verildiğini duyurdu.
Haber Yayın Tarihi : 03.07.2019 05:54 Kaynak: DHA
– Japonya
'da yoğun yağış beklentisi sebebiyle yetkililer, Perşembe gününe kadar 1 milyon kişinin tahliyesine karar verildiğini duyurdu.
Japonya Meteoroloji Ajansı, Japonya'nın güneyinde bulunan, yaklaşık 13 milyon insanın yaşadığı Kyushu Adası'nda Perşembe gününe kadar şiddetli yağışların beklendiğini ve bölgede toprak kayması ve sel riskinin olduğunu belirtti. Hükümet
yetkililerinin açıklamasında, hafta başında bir kadının heyelan nedeniyle hayatını kaybettiği belirtildi. Ayrıca Çarşamba günü yapılan bakanlık toplantısından sonra Japonya Başbakanı Şinzo Abe, acil durum müdahalesine destek için 14 bin personelin görevlendirildiğini açıkladı.
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