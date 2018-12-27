Dha Dış - Japonya Rekor Nüfus Kaybı Yaşadı

– Resmi verilere göre Japonya, 2018 yılında ülke tarihinde kayıtlı en büyük doğal nüfus kaybına uğradı.

– Resmi verilere göre Japonya, 2018 yılında ülke tarihinde kayıtlı en büyük doğal nüfus kaybına uğradı.



Sağlık, Çalışma ve Refah Bakanlığı tahminlerine göre 2018 yılında doğan bebek sayısı 921 bine düştü. Bu kayıtların tutulmaya başlandığı 1899 yılından bu yana kaydedilen en düşük doğum sayısı oldu.



Doğan bebek sayısı 2017 yılına göre 25 bin azalırken, toplam doğum sayısı 3 yıl üst üste bir milyonun altında kaldı. 2018 yılında ölümler de bir milyon 369 bine ulaşarak 2'inci Dünya Savaşı'ndan sonraki en yüksek seviyeye tırmandı. Böylece ülkenin doğal nüfus kaybı 448 bin ile tarihi rekor kırdı. Japonya, nüfusunun yüzde 20'sinin 65 yaş üstü olması ile (süper yaşlı) ülkeler arasında sayılıyor.



Şu an 124 milyon olan ülke nüfusunun 2065 yılında 88 milyona düşmesi bekleniyor.



Japon hükümeti, nüfusun 2060 yılında 100 milyonun altına düşmesini engellemeye çalışıyor.



Tokyo yönetimi, 2017 yılında açıkladığı 18 milyar dolarlık yeni bir harcama paketi ile bedava okul öncesi eğitimi yaygınlaştırmayı ve çocuk yuvaları bekleme sürelerini azaltmayı amaçlamıştı.



Japonya nüfusunun aşırı yaşlı olması ve küçülmesi ekonomi üzerinde de ağır baskı yaratıyor. 2012 yılından bu yana Maliye Bakanlığını yürüten eski başbakanlardan Taro Aso, 2013 yılında yaşlı nüfusun oluşturduğu ağır sağlık masraflarına dikkat çekmek için "Yaşlı insanları bırakın da acele edip ölsünler" ifadelerini kullanmıştı.



Sağlık masraflarının da katkısı ile aşırı yükselen Japonya devlet borcu bu yıl milli gelirin yüzde 254'üne ulaşarak dünya rekoru kırdı. - Öz

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