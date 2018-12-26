Son Dakika Haberleri: Dha Dış - Japonya Uluslararası Balina Avcılığı Komisyonu'ndan Ayrılacak

Dha Dış - Japonya Uluslararası Balina Avcılığı Komisyonu'ndan Ayrılacak

1 saat önce

– Japonya hükümeti, ülkenin Uluslararası Balina Avcılığı Komisyonu'ndan (IWC) çıkacağını duyurdu.

Dha Dış - Japonya Uluslararası Balina Avcılığı Komisyonu'ndan Ayrılacak, System.String[]
Japonya hükümeti, ülkenin Uluslararası Balina Avcılığı Komisyonu'ndan (IWC) çıkacağını duyurdu.

Alınan kararla ülke 30 yıl aradan sonra yeniden ticari balina avcılığına devam edecek.

Japonya Bakanlar Kurulu Sekreteri Yoshihide Suga, 1986 yılında alınan ticari balina avcılığı yasağı kararına karşı IWC'den çıkarak 2019 yılının Temmuz ayından itibaren ticari balina avcılığına devam edileceğini duyurdu.

Suga, balina avlarına ülkenin kendi karasularında ve özel ekonomik bölgesinde devam edileceğini ve Güney Okyanusu'nda (Antarktika Okyanusu) balina avını bırakacağını açıkladı.

Japonya Su Ürünleri Ajansı, ülkenin IWC'den çıkacağı iddialarını kısa bir süre önce yalanlamıştı.

Avustralya Dışişleri ve Çevre Bakanları, Japonya'nın kararını "hayal kırıklığı" olarak yorumladı ve IWC'nin balina nüfusunun korunmasındaki öneminin altını çizdi.

Greenpeace Japonya direktörü Sam Annesley, açıklamanın zamanlamasının yıl sonuna getirilerek uluslararası medyanın dikkatinden kaçacağının umulduğunu söyledi ve ekledi, "Modern avlanma teknikleri pek çok balina türünü yok olmanın eşiğine getirdi."

Japonya ise, alınan ayırılık kararını IWC'nin kuruluş amacı olan, sürdürülebilir balina avcılığı için küresel balina stoklarını düzenlemekten saptığını iddia ederek ve belirli balina türlerinin nüfuslarının sürdürülebilir balina avcılığı çin yeterli düzeylere ulaştığını savunuyor.

Japonya alınan kararla,  ticari balina avcılığına devam eden İzlanda ve Norveç'in yanında yer alıyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 12:05 Kaynak: DHA

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