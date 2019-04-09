Dha Dış – Japonya'ya Ait Savaş Jeti Radarda Kayboldu

– Japonya'ya ait F35A savaş jeti radarda kayboldu.

– Japonya'ya ait F35A savaş jeti radarda kayboldu. 'Olası kaza' olarak belirtilen olayda, Japonya Savunma Bakanlığı inceleme başlattı.



Yerel medya, Japonya'daki Misawa Hava Üssü'nden, yerel saat ile 19: 00'da, eğitim uçuşu için havalanan F35A tipi savaş jetinin, üssün 135 kilometre doğusunda radardan kaybolduğunu duyurdu. Yaşanan olay, 'olası kaza' olarak değerlendirilirken; Savunma Bakanlığı'nın inceleme başlattığı belirtildi.

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