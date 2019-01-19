Dha Dış - Jipten Yola Savrulan Anne ve Çocuğu Ölümden Döndü
1 saat önce
Çin'de meydana gelen bir trafik kazası, emniyet kemeri ve kapılarda bulunan 'çocuk kilidinin' aktif edilmesinin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.
Çin
'de meydana gelen bir trafik kazası, emniyet kemeri ve kapılarda bulunan 'çocuk kilidinin' aktif edilmesinin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.
Kucağında çocuğu ile jipin arka koltuğunda kemer takmadan oturan ve kapıdaki 'çocuk kilidini' aktif hale getirmeyen kadın, jipin viraja hızla girmesi sonrası çocuğu ile beraber yola savruldu. Önce çocuk, ardından ise annesi yola düştü. Çocuk, jipin hemen solundan gelen kamyonun altında kalmaktan adeta ramakla kurtulurken; yola düşen kadını gören kamyon sürücüsü aniden durdu. Ayağa kalkan kadın çocuğuna koşup, onu kucağına aldı.
Yaşanan korku dolu anlar ise otoyolun kamerasınca kaydedildi.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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Kaza anının görüntüleri
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Haber Yayın Tarihi : 19.01.2019 12:08 Kaynak: DHA
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