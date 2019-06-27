Son Dakika Haberleri: DHA DIŞ- Kadın çalışanı rehin alıp, mağazayı soymaya kalktı
Son Dakika Güncel Haber

DHA DIŞ- Kadın çalışanı rehin alıp, mağazayı soymaya kalktı

48 dakika önce

Gürcistan'da soygun amacıyla bir teknoloji mağazasına giren kişi, kadın çalışanı bıçakla rehin aldı.

DHA DIŞ- Kadın çalışanı rehin alıp, mağazayı soymaya kalktı, System.String[]
Gürcistan'da soygun amacıyla bir teknoloji mağazasına giren kişi, kadın çalışanı bıçakla rehin aldı. Polisi görünce kadını bırakıp teslim olan şüpheli, gözaltına alınırken, olay ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. 
?Olay, başkent Tiflis'teki bir teknoloji mağazasında meydana geldi. 32 yaşında olduğu belirtilen bir kişi, mağazaya girerek, bir kadın çalışanı bıçakla rehin aldı. Soyguncu, mağazayı soymaya çalıştı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, şüphelinin kadını koluyla boynundan kavrayarak tuttuğu ve elindeki bıçağı sallayarak diğer çalışanları tehdit ettiği görüldü.
Polis ekiplerinin geldiğini gören şüpheli, kadını bırakarak ellerini havaya kaldırdı ve teslim oldu. Gözaltına alınan şüphelinin 7 ila 10 yıl arası hapis cezasına çarptırılabileceği belirtiliyor.

Görüntü Dökümü
------------------------------
-Saldırganın kadını rehin aldığı anlar
-Saldırganın bıçakla etrafı tehdit etmesi
-Saldırganın rehin aldığı kadını bırakma anı
-Saldırganın polisin geldiğini görmesi eve ellerini kaldırması
-Polisin saldırganı gözaltına alma anları


- Rcistan
Haber Yayın Tarihi : 27.06.2019 10:37 Kaynak: DHA
Gürcistan, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



- Karısının eski sevgilisi tarafından sokak ortasında öldürüldü Başörtülü kadına metroda çirkin saldırı! Olay cep telefonu kamerasına yansıdı Esenler Otogarı'nda akılalmaz olay! Gece gelip duvar ördüler (Özel) 15 Temmuz Şehitler Köprüsü bağlantı yolunda ilginç kaza

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.6.2019 11:25:32. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: DHA DIŞ- Kadın çalışanı rehin alıp, mağazayı soymaya kalktı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]