Dha Dış - Kadın Dövüşçü, Kendisini Gasp Etmek İsteyen Adamı Tanınmaz Hale Getirdi

Dha DIŞ - Kadın dövüşçü, kendisini gasp etmek isteyen adamı tanınmaz hale getirdiBrezilya (DHA) - Ultimate Fighting Championship (UFC) dövüşçüsü Polyana Viana, kendisini gasp etmek isteyen adamı tanınmayacak hale getirdi.

Dha DIŞ - Kadın dövüşçü, kendisini gasp etmek isteyen adamı tanınmaz hale getirdi



Brezilya (DHA) - Ultimate Fighting Championship (UFC) dövüşçüsü Polyana Viana, kendisini gasp etmek isteyen adamı tanınmayacak hale getirdi.



Edinilen bilgiye göre Brezilyalı sporcu Polyana Viana (26), Rio de Janeiro'da evinin önünde yanına gelen adam, silah gibi göstermeye çalıştığı krtohn parçası ile Viana'dan telefonunu ve parasını istedi. Viana ise gaspçıyı tanınmayacak hale gelene kadar dövdü.



Viana, saldırganı etkisiz hale getirerek polise teslim etti. Saldırganın yediği dayak sonrası haline dair fotoğrafları ise UFC Başkanı Dana White paylaştı.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: DHA

Fenerbahçe, Kudret Oben Saraçoğlu ile Sözleşme İmzaladı

Robin Yalçın, Yeni Malatyaspor'a Transfer Oluyor

Arkadaşının Evindeki Partiye Katılan Genç Kadın, Balkondan Düşerek Hayatını Kaybetti

UFC Dövüşçüsü Polyana Viana, Kendisini Soymaya Çalışan Hırsızı Tanınmaz Hale Getirdi