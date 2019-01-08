Dha Dış - Kadın Dövüşçü, Kendisini Gasp Etmek İsteyen Adamı Tanınmaz Hale Getirdi
1 saat önce
Dha DIŞ - Kadın dövüşçü, kendisini gasp etmek isteyen adamı tanınmaz hale getirdiBrezilya (DHA) - Ultimate Fighting Championship (UFC) dövüşçüsü Polyana Viana, kendisini gasp etmek isteyen adamı tanınmayacak hale getirdi.
Dha DIŞ - Kadın dövüşçü, kendisini gasp etmek isteyen adamı tanınmaz hale getirdi
Brezilya (DHA) - Ultimate Fighting Championship (UFC) dövüşçüsü Polyana Viana, kendisini gasp etmek isteyen adamı tanınmayacak hale getirdi.
Edinilen bilgiye göre Brezilyalı sporcu Polyana Viana (26), Rio de Janeiro'da evinin önünde yanına gelen adam, silah gibi göstermeye çalıştığı krtohn parçası ile Viana'dan telefonunu ve parasını istedi. Viana ise gaspçıyı tanınmayacak hale gelene kadar dövdü.
Viana, saldırganı etkisiz hale getirerek polise teslim etti. Saldırganın yediği dayak sonrası haline dair fotoğrafları ise UFC Başkanı Dana White paylaştı.
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Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 11:11 Kaynak: DHA
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