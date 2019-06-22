Son Dakika Haberleri: DHA DIŞ - Kadın müşteriye, hemcinsi market çalışanından şiddet
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DHA DIŞ - Kadın müşteriye, hemcinsi market çalışanından şiddet

1 saat önce

– Rusya'da bir marketin kadın çalışanının hırsızlıkla suçladığı hemcinsi müşteriye uyguladığı şiddet kameralara yansıdı.

DHA DIŞ - Kadın müşteriye, hemcinsi market çalışanından şiddet, System.String[]
– Rusya'da bir marketin kadın çalışanının hırsızlıkla suçladığı hemcinsi müşteriye uyguladığı şiddet kameralara yansıdı.
Olay, Rusya'nın başkenti Moskova'daki bir markette meydana geldi. Bir görgü tanığı tarafından kayda alınan görüntüde bir market çalışanının, hırsızlıkla suçladığı kadın bir müşteriyi boynundan tuttuğu ve kadına bağırdığı görülüyor. Daha sonra market çalışanı, üstünü aramak için kadını marketteki bir odaya götürmeye çalışıyor. Kadın müşteri ise 'masum olduğunu' öne sürerek, üstünün aranması için odaya gitmek istemeyip kendini yere atıyor. Bunun ardından market çalışanı, kadını yerden kaldırarak odaya doğru sürüklüyor. Ayrıca görüntülerde marketin güvenlik görevlisinin de olay yerinde olduğu ancak müdahale etmediği görülüyor.

Görüntü Dökümü

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-Çalışanın, kadın müşteriyi boynundan tutup, kadına bağırması

-Çalışanın, kadın müşterinin üstünü aramak için odaya götürmek istemesi

-Kadın müşterinin odaya gitmek istemeyip, kendini yere atması

-Çalışanın, kadın müşteriyi yerden kaldırarak odaya doğru sürüklemesi

-Güvenlik görevlisinin orada olup, olaya müdahale etmemesi

-Çevredekilerin şaşkın bakışları


Haber Yayın Tarihi : 22.06.2019 05:39 Kaynak: DHA
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