Son Dakika Haberleri: DHA DIŞ - Kadınların yol kavgasında yumruklar konuştu
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DHA DIŞ - Kadınların yol kavgasında yumruklar konuştu

1 saat önce

– ABD'de kadın sürücülerin yol tartışması sonrası, aralarında yaşlıların da bulunduğu kadın sürücü ve yolcular araçlardan inip yol ortasında yumruklu kavgaya tutuştu.

DHA DIŞ - Kadınların yol kavgasında yumruklar konuştu, System.String[]
ABD'de kadın sürücülerin yol tartışması sonrası, aralarında yaşlıların da bulunduğu kadın sürücü ve yolcular araçlardan inip yol ortasında yumruklu kavgaya tutuştu.  O anları ise başka bir araçta bulunan bir kişi görüntülendi.

Olay, ABD'nin Kuzey Karolina eyaletindeki Mebane bölgesinde meydana geldi. Aralarında yaşlıların da bulunduğu bir grup kadının yol tartışması sonrası kavga ettikleri görüldü. Başka bir araçta bulunan kişilerin cep telefonu kameralarına yansıyan görüntülerde, kadınların birbirlerine yumruk attıkları ve kavga sırasında yerlerde sürüklendikleri görüldü.

Kavga anları, diğer araçta bulunan ve kavgayı görüntüleyen kişilerin de gülmelerine sebep oldu.

Görüntü Dökümü
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-Kadınların birbirlerine yumruk atma anları
-Görüntüyü kaydeden kişilerin gülüşmeleri


Haber Yayın Tarihi : 06.06.2019 10:50 Kaynak: DHA
kavga, Amerika Birleşik Devletleri, Güncel
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