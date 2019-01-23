Son Dakika Haberleri: Dha Dış - Kafeye Dalan Boğa 2 Kişiyi Yaraladı

Dha Dış - Kafeye Dalan Boğa 2 Kişiyi Yaraladı

1 saat önce

Kafeye dalan boğa 2 kişiyi yaraladıÇin, (DHA) ? Çin'de sahibinin elinden kurtulan bir boğa, bir kafeye daldı.

Dha Dış - Kafeye Dalan Boğa 2 Kişiyi Yaraladı, System.String[]
Kafeye dalan boğa 2 kişiyi yaraladı

Çin, (DHA) ? Çin'de sahibinin elinden kurtulan bir boğa, bir kafeye daldı. Güvenlik kamerasınca kaydedilen olayda 2 kişi yaralandı.

Kafenin güvenlik kamerasınca kayda alınan görüntülerde, kafede bulunan bir çalışanın kafedeki masalardan birini sildiği sırada çığlık atan bir kadının koşarak kafeye girdiği görülüyor. Kadının kafeye girmesinin hemen ardından bir boğa da koşarak kafeye giriyor ve kafedekilere çarpması sonucu 2 kişiyi yaralıyor. Boğanın sahibinin kafeye gelerek, boğayı dışarı çıkardığı sırada ise kadının hala çığlık attığı duyuluyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 05:55 Kaynak: DHA

Çin Halk Cumhuriyeti, DHA, Güncel
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