Son Dakika Haberleri: Dha Dış - Kahire'de 20 Kişinin Hayatını Kaybettiği, İstasyondaki Patlama Kamerada

Dha Dış - Kahire'de 20 Kişinin Hayatını Kaybettiği, İstasyondaki Patlama Kamerada

1 saat önce

Dha DIŞ - Kahire'de 20 kişinin hayatını kaybettiği, istasyondaki patlama kamerada(Tür: Dış)

Dha DIŞ - Kahire'de 20 kişinin hayatını kaybettiği, istasyondaki patlama kamerada

(Tür: Dış)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.02.2019 12:20 Kaynak: DHA

Kahire, Yenikadinda Gösterme, Güncel
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