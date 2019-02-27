Dha Dış - Kahire'de Tren İstasyonunda Yangın - 4

Dha DIŞ - Kahire'de tren istasyonunda yangınMısır (DHA) ? Mısır'ın başkenti Kahire'de bulunan Ramses tren istasyonunda yangın çıktı.

Dha DIŞ - Kahire'de tren istasyonunda yangın



Mısır (DHA) ? Mısır'ın başkenti Kahire'de bulunan Ramses tren istasyonunda yangın çıktı.



Ölü ve yaralı sayısına dair yetkililerden resmi bir açıklama henüz yapılmadı. Ancak, yerel medya çıkan yangında en az 7 kişinin hayatını kaybettiğini ve birçok kişinin de yaralandığını yazdı.



Yangının henüz çıkış nedeni bilinmezken istasyona itfaiye ve sağlık ekipleri yönlendirildi.

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