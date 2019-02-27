Son Dakika Haberleri: Dha Dış - Kahire'de Tren İstasyonunda Yangın - 4

Dha Dış - Kahire'de Tren İstasyonunda Yangın - 4

52 dakika önce

Dha DIŞ - Kahire'de tren istasyonunda yangınMısır (DHA) ? Mısır'ın başkenti Kahire'de bulunan Ramses tren istasyonunda yangın çıktı.

Dha DIŞ - Kahire'de tren istasyonunda yangın

Mısır (DHA) ? Mısır'ın başkenti Kahire'de bulunan Ramses tren istasyonunda yangın çıktı.

Ölü ve yaralı sayısına dair yetkililerden resmi bir açıklama henüz yapılmadı. Ancak, yerel medya çıkan yangında en az 7 kişinin hayatını kaybettiğini ve birçok kişinin de yaralandığını yazdı.

Yangının henüz çıkış nedeni bilinmezken istasyona itfaiye ve sağlık ekipleri yönlendirildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.02.2019 03:38 Kaynak: DHA

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