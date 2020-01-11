DHA DIŞ –Kahraman köpek 900 koyunu kurtardı - Son Dakika
Son Dakika Güncel DHA DIŞ –Kahraman köpek 900 koyunu kurtardı - Son Dakika

DHA DIŞ –Kahraman köpek 900 koyunu kurtardı

6 saat önce

Avustralya'da devam eden yangınlarda binlerce hayvan telef olmaya devam ederken, bir köpek yaklaşık 900 koyunu yangından kurtardı.

DHA DIŞ –Kahraman köpek 900 koyunu kurtardı, System.String[]

Avustralya'da devam eden yangınlarda binlerce hayvan telef olmaya devam ederken, bir köpek yaklaşık 900 koyunu yangından kurtardı.

Avustralya'nın Victoria bölgesinde meydana gelen olayda Patsy adındaki köpek, alevler koyunların bulunduğu yere ulaşınca tüm sürüyü sakince yönlendirmeye başladı. Köpeğin sahibi Stephen Hill basına yaptığı açıklamada, koyunların bulunduğu bölgenin dumanlar altında kaldığını, birkaç koyunun yandığını ve Patsy'nin soğukkanlılıkla kendisine yardımcı olduğunu ifade etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Köpeğin görüntüleri


Avustralya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.01.2020 04:03 Kaynak: DHA
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