Dha Dış - Kalaşnikof, 'Kamikaze' İha'sını Tanıttı
1 saat önce
Dha DIŞ - Kalaşnikof, 'kamikaze' İHA'sını tanıttıRusya (DHA) - Rus silah üreticisi Kalaşnikof'a bağlı bir firma olan ZALA AERO, hedefine intihar dalışı yapan insansız hava aracına (İHA) ait görüntüleri paylaştı.
Dha DIŞ - Kalaşnikof
, 'kamikaze' İHA'sını tanıttı Rusya
(DHA
) - Rus silah üreticisi Kalaşnikof'a bağlı bir firma olan ZALA AERO, hedefine intihar dalışı yapan insansız hava aracına (İHA) ait görüntüleri paylaştı.
'Kamikaze' İHA'nın saatte 80-130 kilometre hıza ulaşabildiği, 30 dakikaya kadar havada kalabildiği ve ağırlığının yaklaşık üç kilogram olduğu belirtildi.
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Haber Yayın Tarihi : 18.02.2019 09:42 Kaynak: DHA
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