Son Dakika Haberleri: Dha Dış - Kalaşnikof, 'Kamikaze' İha'sını Tanıttı

Dha Dış - Kalaşnikof, 'Kamikaze' İha'sını Tanıttı

1 saat önce

Dha DIŞ - Kalaşnikof, 'kamikaze' İHA'sını tanıttıRusya (DHA) - Rus silah üreticisi Kalaşnikof'a bağlı bir firma olan ZALA AERO, hedefine intihar dalışı yapan insansız hava aracına (İHA) ait görüntüleri paylaştı.

Dha DIŞ - Kalaşnikof, 'kamikaze' İHA'sını tanıttı

Rusya (DHA) - Rus silah üreticisi Kalaşnikof'a bağlı bir firma olan ZALA AERO, hedefine intihar dalışı yapan insansız hava aracına (İHA) ait görüntüleri paylaştı.

'Kamikaze' İHA'nın saatte 80-130 kilometre hıza ulaşabildiği, 30 dakikaya kadar havada kalabildiği ve ağırlığının yaklaşık üç kilogram olduğu belirtildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.02.2019 09:42 Kaynak: DHA

DHA, Kalaşnikof, Güncel
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