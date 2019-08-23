Son Dakika Haberleri: DHA DIŞ - Kaliforniya'da bir tren raydan çıktı: 22 yaralı
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DHA DIŞ - Kaliforniya'da bir tren raydan çıktı: 22 yaralı

1 saat önce

ABD'de bir trenin raydan çıkması sonucu 22 kişinin yaralandığı açıklandı.

DHA DIŞ - Kaliforniya'da bir tren raydan çıktı: 22 yaralı, System.String[]

ABD'de bir trenin raydan çıkması sonucu 22 kişinin yaralandığı açıklandı. Bölgeye çok sayıda ambulans ve ilk yardım ekibi gönderildi.

Olay, Kaliforniya eyaletinin Sacramento bölgesinde meydana geldi. Gece gerçekleşen olayla ilgili bir yetkilinin yaptığı açıklamaya göre, bir trenin raydan çıkması sonucu 2 kişinin orta dereceli ve 20 kişinin de hafif olmak üzere toplamda 22 kişinin yaralandığı belirtildi. Trenin raydan çıkma nedenine dair bir açıklama yapılmazken, bölgeye; 15 ambulans, ilk yardım ekibi ve 40 itfaiye görevlinin sevk edildiği bildirildi.

Görüntü Dökümü

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-Yetkilinin olaya dair açıklamasa

Amerika Birleşik Devletleri, Kaliforniya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.08.2019 10:22 Kaynak: DHA
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