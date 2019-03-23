Dha Dış – Kamyonetin Karıştığı Kazada, Kasadaki 18 Yolcu Yola Savruldu
1 saat önce
– Tayland'da, kasasında 18 yolcu taşıyan bir kamyonetin sürücüsü, kırmızı ışıkta durmayıp hızla ilerlediği sırada bir araca çarparak yan yattı.
– Tayland
'da, kasasında 18 yolcu taşıyan bir kamyonetin sürücüsü, kırmızı ışıkta durmayıp hızla ilerlediği sırada bir araca çarparak yan yattı. Kasadaki yolcuların yola savrulduğu o kaza, güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Kaza geçtiğimiz günlerde, Tayland'ın güneyinde yer alan Phattalung kentinde bulunan bir otoyolda meydana geldi. Görüntülerde, kasasında insanların bulunduğu bir beyaz kamyonetin kırmızı ışıkta durmayarak hızla ilerlediği görülüyor. Kamyonet, o sırada sağa dönmekte olan bir araca hızla çarparak yan yatıyor ve sürükleniyor. Kasadaki 18 yolcu ise yola savruluyor.
Görüntü Dökümü
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Kamyonetin kırmızı ışıkta geçmesi
Araca çarparak yan yatması
İnsanların yola savrulması
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Haber Yayın Tarihi : 23.03.2019 02:03 Kaynak: DHA
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