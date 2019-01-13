Son Dakika Haberleri: Dha Dış - Kanada Ailesinden Kaçan Suudi Kızı Kabul Etti

Dha Dış - Kanada Ailesinden Kaçan Suudi Kızı Kabul Etti

1 saat önce

İstismara uğradığını söyleyerek, öldürülme korkusuyla Kuveyt tatili sırasında ailesinden kaçan Suudi Arabistan'lı Rahaf Muhammed Al-Qunun'un mülteci olarak Kanada'ya kabul edildiği duyuruldu.

Dha Dış - Kanada Ailesinden Kaçan Suudi Kızı Kabul Etti, System.String[]
İstismara uğradığını söyleyerek, öldürülme korkusuyla Kuveyt tatili sırasında ailesinden kaçan Suudi Arabistan'lı Rahaf Muhammed Al-Qunun'un mülteci olarak Kanada'ya kabul edildiği duyuruldu.

Havalimanında karşıladığı Rahaf'ın yorgun söyleyen Kanada Dışişlieri Bakanı Chrystia Freeland, "Kanadalılar onu burada ve iyi görmeyi çok istediler. Bu uzun yolculuğun sonunda Rahaf çok yoruldu ve bir açıklama yapmayacak" dedi.

İlerleyen saatlerde bir Twitter paylaşımı yapan Rahaf, "Kanada'yı seviyorum, hepinizi seviyorum" dedi.

Rahaf, ailesiyle çıktığı Kuveyt tatilinde kaçmış ve Tayland'da pasaportuna el konulmuştu. Ailesinin kendisini öldüreceğini söyleyen Rahaf, otel odasına barikat kurmuştu.

Twitter paylaşımlarıyla dünyanın ilgisini çeken genç kızla ilgili Kanada Başbakanı Justin Trudeau, Kanada'nın Rahaf'ı mülteci olarak baul edeceğini açıklamıştı. - Kanada

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.01.2019 12:04 Kaynak: DHA

Kuveyt, Kanada, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Türk Kimyager, Karla Mücadelede Çığır Açacak Formül Geliştirdi Cerablus'tan Sorumlu Vali Yardımcısı Ahmet Turgay İmamgiller, Makamında Hayatını Kaybetti

Parçalayıp Koliye Koydukları Cesedi, Evinin Önüne Bıraktılar 6 Yaşındaki Oğlunu Döverek Öldüren Cani Babanın İfadesi Ortaya Çıktı: Demirle Dövdüm, Sonra Kalp Masajı Yaptım
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.1.2019 13:40:27. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Dha Dış - Kanada Ailesinden Kaçan Suudi Kızı Kabul Etti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]