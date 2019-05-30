Son Dakika Haberleri: DHA DIŞ – Kanada'da küçük uçak düştü: 2 ölü
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DHA DIŞ – Kanada'da küçük uçak düştü: 2 ölü

1 saat önce

– Kanada'da küçük uçak düştü, pilot ve yolcu hayatını kaybetti.

DHA DIŞ – Kanada'da küçük uçak düştü: 2 ölü, System.String[]
Kanada'da küçük uçak düştü, pilot ve yolcu hayatını kaybetti. Kazanın nedeni araştırılıyor.
Uçak kazası, Kanada'nın Ontario bölgesinde yer alan Domain Gölü'nde yerel saat ile 9: 50'de meydana geldi. Yerel medya, Piper PA-12 tipi küçük uçağın içerisinde bulunan pilot ve yolcunun hayatını kaybettiğini; kimliklerinin ise henüz belirlenemediğini duyurdu. Kaza bölgesinden yangın ihbarı da alındığı belirtilirken; yangının kaza sebebiyle çıkıp çıkmadığının bilinmediği duyuruldu. 
Kanada Ulaşım Güvenliği Kurulu'nun kazanın nedenine dair soruşturma başlattığı belirtildi.


Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 09:55 Kaynak: DHA
Pilot, Kanada, Güncel
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