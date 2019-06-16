Son Dakika Haberleri: DHA DIŞ - Kandaki kanser hücrelerini tespit edebilen lazer yöntemi geliştirildi
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DHA DIŞ - Kandaki kanser hücrelerini tespit edebilen lazer yöntemi geliştirildi

1 saat önce

– Yapılan yeni bir araştırma, kandaki kanser hücrelerinin lazer tedavisiyle temizlenebileceğini ortaya koydu.

DHA DIŞ - Kandaki kanser hücrelerini tespit edebilen lazer yöntemi geliştirildi, System.String[]
– Yapılan yeni bir araştırma, kandaki kanser hücrelerinin lazer tedavisiyle temizlenebileceğini ortaya koydu.
Science Translational Medicine'de yer alan araştırma yazısına göre, söz konusu tedavide kullanılan lazerin, kandaki kanser hücrelerinin teşhisinde diğer lazerlere göre bin kat daha güçlü olduğu belirtildi. ABD'de bulunan Arkansas Üniversitesi nano-ilaç departmanı direktörü ve araştırmanın lideri Vladimir Zharov, kanser hücrelerinin yayılımını tespit etmek için doktorların kan örnekleri kullandığını, ancak hastalık erken evrelerdeyse söz konusu tümör hücrelerinin tespitinin genellikle yapılamadığını söyledi.
Söz konusu testlerin pozitif çıkması durumunda kanser hücrelerinin yayılmaya elverişli olduğunu belirten Zharov, bu durumda genellikle 'hastaların tedavisi için geç kalındığını' vurguladı.
Zharov ve ekibi, yıllar önce kandaki kanser hücrelerinin tespiti için söz konusu alternatif fikri bulmuş, tedaviyi önce kan hücreleri ve sonra hayvan ve insanlarda test etmeye başlamışlardı. 'Cytophone' ismi verilen yeni teknoloji kapsamında lazer ışınları derinin dışından uygulanarak kandaki kanser hücrelerini ısıtıyor.
Araştırma yazısında, ışınların sağlıklı hücreleri değil, yalnızca koyu pigmentli melanin taşıyan melanom hücrelerini hedef alındığı belirtildi. Melanoma sahip 28 hasta ve 19 sağlıklı kişi üzerinde yapılan deney sonucunda araştırmacılar, 10 saniye ile bir saat arasında bir süre melanoma sahip 28 hastadan 27'sinde kanser hücrelerinin görüldüğünü tespit etti.
Sağlıklı kişilerde de herhangi bir teşhis yapılmadığını ve yan etki görülmediğini belirten araştırmacılar, teşhisin yanında ayrıca lazer uygulanan hastalardaki tümör hücresi sayısında düşüş görüldüğünü açıkladı. Zharov, öncelikli olarak kanser hücrelerinin tespiti için kullanılan yöntemin ilerde kanser hücrelerini yok edebileceğini söyledi.


Haber Yayın Tarihi : 16.06.2019 12:58 Kaynak: DHA
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