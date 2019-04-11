Son Dakika Haberleri: Dha Dış - Kano ile Nehrin Barajından Geçti, Akıntıya Kapılıp Boğuldu

Dha Dış - Kano ile Nehrin Barajından Geçti, Akıntıya Kapılıp Boğuldu

43 dakika önce

Dha DIŞ - Kano ile nehrin barajından geçti, akıntıya kapılıp boğulduRusya (DHA) ? Rusya'da bir adam kano ile nehrin barajından geçti.

Dha DIŞ - Kano ile nehrin barajından geçti, akıntıya kapılıp boğuldu

Rusya (DHA) ? Rusya'da bir adam kano ile nehrin barajından geçti. Akıntının etkisi ile ters dönen kanonun altında kalan adam, akıntıya kapılarak boğuldu.

Rusya'nın Tver şehrindeki Medveditsa nehrinde meydana gelen olayda, kano ile nehir barajının üstünden geçen 35 yaşındaki bir adam, kanonun ters dönmesi sonucu akıntıya kapıldı. Hayatını kaybeden adamın arkadaşlarının çektiği görüntülerde, kano ile barajın üstünden geçen 35 yaşındaki adamın, akıntı sebebiyle ters döndüğü görülüyor. Akıntının etkisiyle baraja doğru çekilmeye başlayan ve kanoya ulaşamayan adam, dalgalarla boğuşmaya çalışıyor. Gücü tükenen adamın bir süre sonra barajın oluşturduğu girdabın içerisinde kaybolduğu görülüyor.

Tver Kano Kulübü Başkanı Mikhail Orlov, 'Bu tarz barajlarda çok güçlü bir ters akıntı mevcut. Eğer içerisine düşerseniz sizi dibe doğru çekecektir' diyerek, nehirde kano kullanmak isteyenleri uyardı.
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 04:53 Kaynak: DHA
Rusya Federasyonu, DHA, Güncel
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