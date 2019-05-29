Son Dakika Haberleri: DHA DIŞ - Kansas'ta düşen yıldırımı görüntüledi
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DHA DIŞ - Kansas'ta düşen yıldırımı görüntüledi

31 dakika önce

ABD'de Missouri ve Kansas eyaletlerinde kalan Kansas şehrinde etkisini gösteren kasırgayı kaydeden bir sürücü, düşen bir yıldırımı da görüntüledi.

DHA DIŞ - Kansas'ta düşen yıldırımı görüntüledi, System.String[]
ABD'de Missouri ve Kansas eyaletlerinde kalan Kansas şehrinde etkisini gösteren kasırgayı kaydeden bir sürücü, düşen bir yıldırımı da görüntüledi. ABD yerel medyası, yıldırımın yeryüzüne düştüğü an ve ışığının gökyüzündeki dağılımına dair görüntünün şu ana kadar kaydedilmiş en ilginç yıldırım görüntüsü olduğunu yazdı.

Görüntülerde yıldırımın düşmesinden hemen önce zifiri bir karanlık oluşuyor ardından yıldırım düşüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Şimşeğin görüntüsü

Kansas'tan kasırga ve hortum görüntüsü


Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 11:45 Kaynak: DHA
Missouri, Amerika Birleşik Devletleri, Kansas, Güncel
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