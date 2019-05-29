DHA DIŞ - Kansas'ta düşen yıldırımı görüntüledi
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Kansas'ta düşen yıldırımı görüntülediABD (DHA) - ABD'de Missouri ve Kansas eyaletlerinde kalan Kansas şehrinde etkisini gösteren kasırgayı kaydeden bir sürücü, düşen bir yıldırımı da görüntüledi.
DHA
Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 11:55 Kaynak: DHA
DIŞ - Kansas
'ta düşen yıldırımı görüntüledi ABD
(DHA) - ABD'de Missouri
ve Kansas eyaletlerinde kalan Kansas şehrinde etkisini gösteren kasırgayı kaydeden bir sürücü, düşen bir yıldırımı da görüntüledi. ABD yerel medyası, yıldırımın yeryüzüne düştüğü an ve ışığının gökyüzündeki dağılımına dair görüntünün şu ana kadar kaydedilmiş en ilginç yıldırım görüntüsü olduğunu yazdı.
Görüntülerde yıldırımın düşmesinden hemen önce zifiri bir karanlık oluşuyor ardından yıldırım düşüyor.
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