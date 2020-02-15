Dha dış ' 'kapalı maraş açılımı toplantısı' kktc'de başladı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Dha dış ' 'kapalı maraş açılımı toplantısı' kktc'de başladı - Son Dakika

Dha dış ' 'kapalı maraş açılımı toplantısı' kktc'de başladı

6 saat önce

DHA DIŞ ' 'Kapalı Maraş Açılımı Toplantısı' KKTC'de başladı (1)Sefa KARAHASAN, KKTC (DHA) - Hukuki, Siyasi ve Ekonomik Yönleri ile Kapalı Maraş Açılımı Toplantısı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) Gazimağusa şehrine bağlı olan kapalı Maraş'ta başladı.

DHA DIŞ ' 'Kapalı Maraş Açılımı Toplantısı' KKTC'de başladı (1)

Sefa KARAHASAN, KKTC (DHA) - Hukuki, Siyasi ve Ekonomik Yönleri ile Kapalı Maraş Açılımı Toplantısı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) Gazimağusa şehrine bağlı olan kapalı Maraş'ta başladı.

Toplantıya Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile KKTC Başbakanı Ersin Tatar, KKTC Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, KKTC Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy, KKTC İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars, KKTC Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, KKTC Sağlık Bakanı Ali Pilli, turizm örgütleri, ekonomik örgütler, üniversite rektörleri ve üst düzey yetkililer katıldı

FEYZİOĞLU KAPALI MARAŞ KOÇBAŞI YAPILMALIDIR

Program kapsamında konuşan Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Metin Feyzioğlu, 'Kapalı Maraş sorununun çözümü Kıbrıs sorununun çözümünde koçbaşı yapılmalıdır. Kıbrıs sorunun çözecek olan, kapalı Maraş açılımıdır. Kıbrıs'ın geleceğine sadece Kıbrıs Türk'ü karar verebilir. Kuzey Kıbrıs ve Türkiye yeni zirvelere el ele çıkacaktır. Bundan sonra Kıbrıs meselesi Kıbrıs Türk'ünün meselesi olmaktan çıkıp, sadece çözümsüzlüğü şımarıklığa dayatan Rum'un meselesi haline gelecektir' dedi.

KAPALI MARAŞ'TA GEZİNTİ

Oktay, programdan önce 1974 yılından bu yana kapalı olan 'Hayalet Şehir' olarak da bilinen Kapalı Maraş'ı gezdi. Oktay'a, Adalet Bakanı Abdülhamit Gül ile Sağlık Bakanı Fahrettin Koca eşlik etti. KKTC Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, Oktay ve ekibine Maraş ile ilgili bilgiler verdi.

Dha dış ' 'kapalı maraş açılımı toplantısı' kktc'de başladı

Kıbrıs, DHA, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.02.2020 01:35 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Türk Konvoyunu gören Suriyeli vatandaş: Artık göç etmeyeceğiz
Sağlık Bakanı Koca: KKTC'ye 500 yatak kapasiteli hastane yapılacak Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Macron'a Hafter tepkisi: Libya'yı 11 kez bombalayan adamı davet ediyor "Ankara beni bulsun" çağrısı sonunda yanıt buldu! Bakan Soylu talimat verdi

Son Dakika Haberleri
20:05 Ünlü sunucu Burcu Esmersoy anoreksiya hastalığına yakalandı
15:41 Güldür Güldür Show çıkışı saldırıya uğradılar!
15:41 İşte Burçin Terzioğlu'nun yeni sevgilisi!
15:05 Model Didem Soydan, Instagram hesabından üstsüz yatak pozunu paylaştı
16:01 Mustafa Sandal'dan Cem Yılmaz'ın aşk hayatına ilginç yorum: Bermuda şeytan üçgeni

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.02.2020 20:33:15. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Dha dış ' 'kapalı maraş açılımı toplantısı' kktc'de başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]