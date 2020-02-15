Dha dış ' 'kapalı maraş açılımı toplantısı' kktc'de başladı - Son Dakika

DHA DIŞ ' 'Kapalı Maraş Açılımı Toplantısı' KKTC'de başladı (1)

Sefa KARAHASAN, KKTC (DHA) - Hukuki, Siyasi ve Ekonomik Yönleri ile Kapalı Maraş Açılımı Toplantısı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) Gazimağusa şehrine bağlı olan kapalı Maraş'ta başladı.

Toplantıya Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile KKTC Başbakanı Ersin Tatar, KKTC Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, KKTC Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy, KKTC İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars, KKTC Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, KKTC Sağlık Bakanı Ali Pilli, turizm örgütleri, ekonomik örgütler, üniversite rektörleri ve üst düzey yetkililer katıldı

FEYZİOĞLU KAPALI MARAŞ KOÇBAŞI YAPILMALIDIR

Program kapsamında konuşan Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Metin Feyzioğlu, 'Kapalı Maraş sorununun çözümü Kıbrıs sorununun çözümünde koçbaşı yapılmalıdır. Kıbrıs sorunun çözecek olan, kapalı Maraş açılımıdır. Kıbrıs'ın geleceğine sadece Kıbrıs Türk'ü karar verebilir. Kuzey Kıbrıs ve Türkiye yeni zirvelere el ele çıkacaktır. Bundan sonra Kıbrıs meselesi Kıbrıs Türk'ünün meselesi olmaktan çıkıp, sadece çözümsüzlüğü şımarıklığa dayatan Rum'un meselesi haline gelecektir' dedi.

KAPALI MARAŞ'TA GEZİNTİ

Oktay, programdan önce 1974 yılından bu yana kapalı olan 'Hayalet Şehir' olarak da bilinen Kapalı Maraş'ı gezdi. Oktay'a, Adalet Bakanı Abdülhamit Gül ile Sağlık Bakanı Fahrettin Koca eşlik etti. KKTC Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, Oktay ve ekibine Maraş ile ilgili bilgiler verdi.