Son Dakika Haberleri: Dha Dış - Kar Altında Mahsur Kalan Keçiyi Tren Yolu İşçileri Kurtardı

Dha Dış - Kar Altında Mahsur Kalan Keçiyi Tren Yolu İşçileri Kurtardı

1 saat önce

Avusturya'da rayların temizliğini yapan tren yolu işçileri, trenin raylardan kaldırdığı karın altında bir keçinin kaldığını fark edince hemen yardıma koştu.

Dha Dış - Kar Altında Mahsur Kalan Keçiyi Tren Yolu İşçileri Kurtardı, System.String[]
Avusturya'da rayların temizliğini yapan tren yolu işçileri, trenin raylardan kaldırdığı karın altında bir keçinin kaldığını fark edince hemen yardıma koştu. Kürekleri ile keçinin bulunduğu alana gelen işçiler yavaş yavaş karları küredi. Hareketsiz şekilde kurtarılmayı bekleyen keçi, üzeri tamamen açıldıktan sonra hızla ormana doğru kaçtı. Yaşanan bu anlar ise trendeki bir başka görevli tarafından kaydedildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

--------------------------

İşçilerin karda keçiyi kurtarması

Kurtulan keçinin kaçışı

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 12:05 Kaynak: DHA

Avusturya, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kazada Ölen Motosiklet Sürücüsünün Nişanlısı, "Neden Yüzünü Kapatıyorsunuz" Diyerek Bayıldı Gençlerin Ormanda Çektiği Video Dünya Gündemine Oturdu

Haberler.com, Yılın En İyi Haber Sitesi Ödülüne Layık Görüldü CHP Kadıköy Belediye Başkan Aday Adayı Mustafa Demircan'dan Ses Getiren Proje: Gıda Bankacılığı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.1.2019 13:39:19. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Dha Dış - Kar Altında Mahsur Kalan Keçiyi Tren Yolu İşçileri Kurtardı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]