Son Dakika Haberleri: Dha Dış - Kar Altında Mahsur Kalan Keçiyi Tren Yolu İşçileri Kurtardı

Dha Dış - Kar Altında Mahsur Kalan Keçiyi Tren Yolu İşçileri Kurtardı

1 saat önce

Dha DIŞ - Kar altında mahsur kalan keçiyi tren yolu işçileri kurtardıAvusturya (DHA) - Avusturya'da rayların temizliğini yapan tren yolu işçileri, trenin raylardan kaldırdığı karın altında bir keçinin kaldığını fark edince hemen yardıma koştu.

Dha DIŞ - Kar altında mahsur kalan keçiyi tren yolu işçileri kurtardı

Avusturya (DHA) - Avusturya'da rayların temizliğini yapan tren yolu işçileri, trenin raylardan kaldırdığı karın altında bir keçinin kaldığını fark edince hemen yardıma koştu. Kürekleri ile keçinin bulunduğu alana gelen işçiler yavaş yavaş karları küredi. Hareketsiz şekilde kurtarılmayı bekleyen keçi, üzeri tamamen açıldıktan sonra hızla ormana doğru kaçtı. Yaşanan bu anlar ise trendeki bir başka görevli tarafından kaydedildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 12:11 Kaynak: DHA

İşçi, DHA, Kar, Güncel
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