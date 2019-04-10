Son Dakika Haberleri: Dha Dış – 'Kara Delik'ten İlk Fotoğraf Paylaşıldı

Dha Dış – 'Kara Delik'ten İlk Fotoğraf Paylaşıldı

1 saat önce

– 'Kara Delik'ten ilk fotoğraf ABD Ulusal Bilim Vakfı (NSF) astrofizikçileri tarafından yayınlandı.

Dha Dış – 'Kara Delik'ten İlk Fotoğraf Paylaşıldı, System.String[]
– 'Kara Delik'ten ilk fotoğraf ABD Ulusal Bilim Vakfı (NSF) astrofizikçileri tarafından yayınlandı.

Geçtiğimiz günlerde NSF, 2012'de bir kara deliğin çevresini gözlemlemek amacıyla kurulan Event Horizon Teleskobu'ndan (EHT) elde edilen 'çığır açıcı' verileri paylaşacağını duyurmuştu.

İlk kez bir kara deliğin fotoğrafı çekildi ve bu, eş zamanlı olarak birçok şehirde düzenlenen 6 basın toplantısıyla tüm dünyayla paylaşıldı.

Görevli bilim insanlarından biri olan Dimitrios Psaltis araştırmanın, Albert Einstein'ın izafiyet teorisine katkı sunacağını belirtirken, Jessica Dempsey ise kara deliği gördüğünde aklına 'Yüzüklerin Efendisi' üçlemesindeki 'Sauron'un Gözü' geldiğini söyledi.

Görüntü Dökümü

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Basın toplantısı ve Kara delik
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 05:12 Kaynak: DHA
Event Horizon, Amerika Birleşik Devletleri, Güncel
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