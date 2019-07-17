Son Dakika Haberleri: DHA DIŞ- Karadeniz'de ekili olan hortum Soçi'yi vurdu
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DHA DIŞ- Karadeniz'de ekili olan hortum Soçi'yi vurdu

1 saat önce

Karadeniz'de ekili olan hortum Soçi'yi vurduRusya,(DHA)- Rusya'nın Karadeniz kıyılarını vuran hortum Soçi'de hayatı olumsuz yönde etkiledi.

Karadeniz'de ekili olan hortum Soçi'yi vurdu
Rusya,(DHA)- Rusya'nın Karadeniz kıyılarını vuran hortum Soçi'de hayatı olumsuz yönde etkiledi.
Hortum, Rusya'nın turistik kenti Soçi'de bazı yapıların çatılarının uçmasına neden olurken, şehre bir süre elektrik verilemedi. Önce kıyı şeridinde bulunan kafe ve restoranlara maddi zarar veren hortum daha sonra şehrin iç kesimlerine doğru ilerleyerek yerleşim yerlerine ulaştı.
Yerel yetkililer, hortum sonucunda ölen ya da yaralanan olmadığını bildirdi.
DHA DIŞ- Karadeniz'de ekili olan hortum Soçi'yi vurdu
Karadeniz, Rusya, DHA, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.07.2019 06:03 Kaynak: DHA
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