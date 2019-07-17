DHA DIŞ- Karadeniz'de ekili olan hortum Soçi'yi vurdu
1 saat önce
Karadeniz'de ekili olan hortum Soçi'yi vurduRusya,(DHA)- Rusya'nın Karadeniz kıyılarını vuran hortum Soçi'de hayatı olumsuz yönde etkiledi.
Karadeniz Haber Yayın Tarihi: 17.07.2019 06:03 Kaynak: DHA
'de ekili olan hortum Soçi
'yi vurdu Rusya
,(DHA
)- Rusya'nın Karadeniz kıyılarını vuran hortum Soçi'de hayatı olumsuz yönde etkiledi.
Hortum, Rusya'nın turistik kenti Soçi'de bazı yapıların çatılarının uçmasına neden olurken, şehre bir süre elektrik verilemedi. Önce kıyı şeridinde bulunan kafe ve restoranlara maddi zarar veren hortum daha sonra şehrin iç kesimlerine doğru ilerleyerek yerleşim yerlerine ulaştı.
Yerel yetkililer, hortum sonucunda ölen ya da yaralanan olmadığını bildirdi.
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