DHA DIŞ Karantinadaki öğrenciler, balkonlarda spor yapıyor - Son Dakika
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DHA DIŞ Karantinadaki öğrenciler, balkonlarda spor yapıyor

7 saat önce

Karantinadaki öğrenciler, balkonlarda spor yapıyorSefa KARAHASAN, LEFKOŞA (DHA) - Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) karantina oteli Malpas'ta kalan öğrenciler, her gün iki saat boyunca spor hocalarının eşliğinde odaların balkonlarında spor yapıyor.

Karantinadaki öğrenciler, balkonlarda spor yapıyor

Sefa KARAHASAN, LEFKOŞA (DHA) - Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) karantina oteli Malpas'ta kalan öğrenciler, her gün iki saat boyunca spor hocalarının eşliğinde odaların balkonlarında spor yapıyor. O anlar görüntülendi.

İngiltere'de okuyan Kıbrıslı Türk öğrencilerin kaldığı karantina oteli Malpas'ta, öğrencilerin sağlıklı kalması için spor etkinliği yapılmaya başlandı. Otelde kalan öğrenciler, her gün 14.00 ile 16.00 saatleri arasında odalarının balkonlarına çıkıyor, spor hocaları avludan balkona çıkan öğrencilere hareketleri uzaktan gösteriyor. Öğrenciler de, balkonlarında spor hocalarının gösterdiği egsersizlikleri yapıyor.

MÜDÜR DJ'LİK YAPIYOR

Spor hocaları, karantina altında bulunan öğrencilere moral vermek için Sizin için buradayız diye sesleniyor. Otelin Halka İlişkiler Müdürü Murat Oktar'ın DJ'lik yaptığı spor etkinliğinde; bir spor hocası eğitmen çocuklara, Şu an izolasyon ortamında olabilirsiniz. Ama öyle düşünmeyin. Hiçbir şeyi düşünmeyin. Güzel duygular barındırın içerinizde. Sizler için buradayız. Güzel, motive bir güne başlayalım. Spor yapıyoruz, vücudumuz ve zihnimiz için. Herkesi balkona bekliyoruz dedi.

DHA DIŞ Karantinadaki öğrenciler, balkonlarda spor yapıyor

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Karantina, DHA, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.03.2020 11:23 Kaynak: DHA

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