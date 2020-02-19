Dha dış ' karantinaya alınan gemideki 'testleri negatif çıkanlar' gemiyi terk ediyor - Son Dakika

Sabah saatlerinden itibaren gemiden çıkan ilk grup, otobüslerle limandan ayrıldı.

Japonya Sağlık Bakanlığı , 4 Şubat'ta karantinaya alınan 3 bin 500'den fazla kişinin bulunduğu yolcu gemisinde, Covid-19 tespit edilen kişi sayısının 454'e çıktığını duyurmuştu. Bakanlık bin 723 kişiye test yaptıklarını; bunlardan 454'ünde virüs saptandığını açıklamıştı.

Japonya (DHA) - Japonya'da koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle Tokyo yakınındaki Yokohama Limanı'nda karantina altında tutulan Diamond Princess isimli gemide bulunan ve testleri negatif yolcular tahliye edilmeye başladı. Bugün 500 civarı yolcunun gemiyi terk etmesi bekleniyor.

DHA DIŞ ' Karantinaya alınan gemideki 'testleri negatif çıkanlar' gemiyi terk ediyor

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

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