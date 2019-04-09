Son Dakika Haberleri: Dha Dış ? Kararsız Kaldı, Araba Çarptı

Dha Dış ? Kararsız Kaldı, Araba Çarptı

51 dakika önce

Dha DIŞ ? Kararsız kaldı, araba çarptıRusya (DHA) ? Rusya'da bir adamın karşıdan karşıya geçerken yaşadığı kararsızlık, kazaya neden oldu.

Dha Dış ? Kararsız Kaldı, Araba Çarptı, System.String[]
Dha DIŞ ? Kararsız kaldı, araba çarptı

Rusya (DHA) ? Rusya'da bir adamın karşıdan karşıya geçerken yaşadığı kararsızlık, kazaya neden oldu. Araç kamerasına yansıyan kazada, çarpmanın etkisiyle yere düşen adam, ayağa kalkamadı.

Rusya'nın Magnitogorsk kentinde bir adam karşıdan karşıya geçmek üzereyken, üzerine gelen 'araca yol vermek' ile 'karşıya geçmek' arasında kararsız kaldı. Araç sürücüsü ve yaya arasındaki anlaşmazlık, aracın 30 yaşındaki adama çarpmasıyla son buldu.

Karşıya geçmeye çalışan adam, kazayı hafif sıyrıklarla atlattı. Kaza anı ise, çarpan aracın kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 12:33 Kaynak: DHA

Rusya Federasyonu, DHA, Güncel
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