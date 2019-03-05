Son Dakika Haberleri: Dha Dış – Kararsız Sürücünün Kazası Güvenlik Kamerasında

Dha Dış – Kararsız Sürücünün Kazası Güvenlik Kamerasında

11 dakika önce

ABD'de bir jip sürücüsü, seyir halinde bulunduğu otoyolda, bir yol ayrımında kararsız kalınca bariyerlere çarptı.

Dha Dış – Kararsız Sürücünün Kazası Güvenlik Kamerasında, System.String[]
ABD'de bir jip sürücüsü, seyir halinde bulunduğu otoyolda, bir yol ayrımında kararsız kalınca bariyerlere çarptı. Süratle bariyere vuran araç ters döndü ardından yine yol kenarındaki bariyerler üzerinde bir süre sürüklendi.

Dün erken saatlerde ABD'nin Teksas eyaletinde Corpus Christi şehrinde meydana gelen kaza güvenlik kameralarınca kaydedildi. Kazadan sürücünün hafif yaralı olarak kurtulduğu belirtildi.

Sürücünün son anda ücretsiz yola dönüş yapmak istediği sırada kazanın meydana geldiği belirtildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Aracın bariyere çarpması

Ters dönmesi

Bariyerler üzerinde sürüklenmesi

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.03.2019 10:55 Kaynak: DHA

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