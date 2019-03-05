Dha Dış ? Kararsız Sürücünün Kazası Güvenlik Kamerasında

Dha DIŞ ? Kararsız sürücünün kazası güvenlik kamerasındaABD (DHA) - ABD'de bir jip sürücüsü, seyir halinde bulunduğu otoyolda, bir yol ayrımında kararsız kalınca bariyerlere çarptı.

Dha DIŞ ? Kararsız sürücünün kazası güvenlik kamerasında



ABD (DHA) - ABD'de bir jip sürücüsü, seyir halinde bulunduğu otoyolda, bir yol ayrımında kararsız kalınca bariyerlere çarptı. Süratle bariyere vuran araç ters döndü ardından yine yol kenarındaki bariyerler üzerinde bir süre sürüklendi.



Dün erken saatlerde ABD'nin Teksas eyaletinde Corpus Christi şehrinde meydana gelen kaza güvenlik kameralarınca kaydedildi. Kazadan sürücünün hafif yaralı olarak kurtulduğu belirtildi.



Sürücünün son anda ücretsiz yola dönüş yapmak istediği sırada kazanın meydana geldiği belirtildi.

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