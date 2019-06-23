DHA DIŞ- Karavan taşıyan kamyonet motosikletlilere çarptı: 7 ölü
52 dakika önce
ABD'de, karavan taşıyan kamyonet, 10 kişilik motosiklet grubuna çarptı.
Haber Yayın Tarihi : 23.06.2019 10:35 Kaynak: DHA
ABD'de, karavan taşıyan kamyonet, 10 kişilik motosiklet grubuna çarptı. Kazada, 7 motorcu hayatını kaybetti.
Kaza, New Hampshire
eyaletindeki Randolph kasabasında meydana geldi. Karavan taşıyan bir kamyonet, eski ABD askerlerinin kurduğu 'Jarheads MC' isimli motosiklet kulübü üyesi olan 10 motorcuya çarptı. Motorculardan 7'sinin kazada hayatını kaybettiği belirtildi. 'Jarheads MC' motosiklet kulübü, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, hayatını kaybedenlerin kimliklerinin, ailelerine saygı gösterdikleri gerekçesiyle açıklanmayacağını duyurdu. Polis
, kazanın nedenine dair inceleme başlattı.
- Abd
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