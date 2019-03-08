Dha Dış - Kargo Gemisinin Köprüye Çarptığı An Gemi Kamerasında

Dha DIŞ - Kargo gemisinin köprüye çarptığı an gemi kamerasındaGüney Kore (DHA) - 28 Şubat'ta Rus kargo gemisi Seagrand'ın, Güney Kore'de bir tekneye ve köprüye çarptığı anlara dair yeni görüntüler yayınlandı.

Dha DIŞ - Kargo gemisinin köprüye çarptığı an gemi kamerasında



Güney Kore (DHA) - 28 Şubat'ta Rus kargo gemisi Seagrand'ın, Güney Kore'de bir tekneye ve köprüye çarptığı anlara dair yeni görüntüler yayınlandı. Sarhoş kaptanın yaptığı kazalar, geminin üzerindeki kameralarca kaydedildi.



Kaza 28 Şubat'ta Güney Kore'nin metropol şehirlerinden Busan'da meydana gelmişti. Alkollü olduğu tespit edilen kaptan, önce bir tekneye ardından Gwangan köprüsünün ayaklarına çarpmıştı.



Kaza sonrası inceleme başlatan sahil güvenlik ekipleri, kaptanın yasal limitlerin üzerinde alkol almış olduğunu tespit etmiş; kaptanla ilgili yasal işlem başlatmıştı.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: DHA

Meteoroloji'den Sevindiren Haber! Hava Sıcaklıkları, Yarın ve Hafta Sonu Artacak

Bakan Selçuk: Kadın İstihdamını 9 Milyona Çıkardık

Türkiye Ermenileri Patriği Mesrob Mutafyan, Yaşamını Yitirdi

Son Dakika! Bedelli Askerlikte Bugünkü Şartlarda Ücret 31 Bin Lira Olacak