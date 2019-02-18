Son Dakika Haberleri: Dha Dış - Karnavalda Sahne Çöktü: 34 Kişi Yaralandı

Dha Dış - Karnavalda Sahne Çöktü: 34 Kişi Yaralandı

54 dakika önce

– Arjantin'de düzenlenen karnavalda üzerinde seyircilerin bulunduğu platform çöktü, 34 kişi yaralandı.

Dha Dış - Karnavalda Sahne Çöktü: 34 Kişi Yaralandı, System.String[]
Arjantin'de düzenlenen karnavalda üzerinde seyircilerin bulunduğu platform çöktü, 34 kişi yaralandı.

Olay, Cordabo şehrinin Villa Santa Rosa bölgesinde düzenlenen karnavalda, dans grubunun geçişi sırasında meydana geldi. Platformda bulunanların hep beraber zıpladığı esnada platform bir anda çöktü.

Belediye Başkanı Victor Kieffer, yaralıların çoğunun hafif şekilde yaralandığını ve Cordoba kentinden 90 kilometre uzaklıktaki bölge hastanesinde tedavi altına alındıklarını duyurdu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Platformun çökme anı (2 açıdan)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.02.2019 10:45 Kaynak: DHA

Arjantin, Güncel
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