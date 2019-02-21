Son Dakika Haberleri: Dha Dış - Karşıya Geçemeyen Köpek İçin Trafiği Durdurdu

Dha Dış - Karşıya Geçemeyen Köpek İçin Trafiği Durdurdu

48 dakika önce

– Rusya'da bir trafik polisi, karşıya geçemeyen ve ayağında sakatlığı bulunan köpek için trafiği durdurup, köpeğin karşıya geçmesine yardım etti.

Dha Dış - Karşıya Geçemeyen Köpek İçin Trafiği Durdurdu, System.String[]
– Rusya'da bir trafik polisi, karşıya geçemeyen ve ayağında sakatlığı bulunan köpek için trafiği durdurup, köpeğin karşıya geçmesine yardım etti.

Rusya'nın Çelyabinsk bölgesinin merkezinde çalışan bir trafik polisi, karşıya geçmek için arabaların durmasını bekleyen ve ayağında sakatlığı bulunan köpek için trafiği durdurdu. Köpeğin geçmesine yardım ettikten sonra tekrar trafik akışını sağlayarak ekip aracına döndü.

O anlar trafikteki bir aracın kamerasına yansıdı.

Görüntü Dökümü

---------------

Köpeğin yol kenarında karşıya geçmek için araçların durmasını beklemesi

Ekip aracından inen trafik polisinin trafiği durdurması

Köpeğin geçmesi

Köpeğin geçmesinden sonra trafik akışını tekrar sağlayan polisin aracına dönmesi

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 11:59 Kaynak: DHA

Çelyabinsk, Rusya Federasyonu, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



25 Nisan'da Moskova'da Düzenlenecek Rusya-Türkiye Medya Forumu Detayları İstanbul'da Şekillendi Rusya, ABD'nin Askeri Müdahale Tehdidinde Bulunduğu Maduro'ya Sahip Çıktı

Leman Sam'ın Konserinde Sahneye Fırlayan Köpeği Zehirlediler Son Dakika! Deniz Baykal, Bugün Saat 14.00'te Yemin Edecek
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.2.2019 12:47:34. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Dha Dış - Karşıya Geçemeyen Köpek İçin Trafiği Durdurdu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]