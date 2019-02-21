Dha Dış - Karşıya Geçemeyen Köpek İçin Trafiği Durdurdu
48 dakika önce
– Rusya'da bir trafik polisi, karşıya geçemeyen ve ayağında sakatlığı bulunan köpek için trafiği durdurup, köpeğin karşıya geçmesine yardım etti.
– Rusya'da bir trafik polisi, karşıya geçemeyen ve ayağında sakatlığı bulunan köpek için trafiği durdurup, köpeğin karşıya geçmesine yardım etti.
Rusya'nın Çelyabinsk bölgesinin merkezinde çalışan bir trafik polisi, karşıya geçmek için arabaların durmasını bekleyen ve ayağında sakatlığı bulunan köpek için trafiği durdurdu. Köpeğin geçmesine yardım ettikten sonra tekrar trafik akışını sağlayarak ekip aracına döndü.
O anlar trafikteki bir aracın kamerasına yansıdı.
Görüntü Dökümü
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Köpeğin yol kenarında karşıya geçmek için araçların durmasını beklemesi
Ekip aracından inen trafik polisinin trafiği durdurması
Köpeğin geçmesi
Köpeğin geçmesinden sonra trafik akışını tekrar sağlayan polisin aracına dönmesi
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Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 11:59 Kaynak: DHA
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