Dha Dış - Karşıya Geçemeyen Köpek İçin Trafiği Durdurdu

– Rusya'da bir trafik polisi, karşıya geçemeyen ve ayağında sakatlığı bulunan köpek için trafiği durdurup, köpeğin karşıya geçmesine yardım etti.

– Rusya'da bir trafik polisi, karşıya geçemeyen ve ayağında sakatlığı bulunan köpek için trafiği durdurup, köpeğin karşıya geçmesine yardım etti.



Rusya'nın Çelyabinsk bölgesinin merkezinde çalışan bir trafik polisi, karşıya geçmek için arabaların durmasını bekleyen ve ayağında sakatlığı bulunan köpek için trafiği durdurdu. Köpeğin geçmesine yardım ettikten sonra tekrar trafik akışını sağlayarak ekip aracına döndü.



O anlar trafikteki bir aracın kamerasına yansıdı.



Görüntü Dökümü



---------------



Köpeğin yol kenarında karşıya geçmek için araçların durmasını beklemesi



Ekip aracından inen trafik polisinin trafiği durdurması



Köpeğin geçmesi



Köpeğin geçmesinden sonra trafik akışını tekrar sağlayan polisin aracına dönmesi

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: DHA

25 Nisan'da Moskova'da Düzenlenecek Rusya-Türkiye Medya Forumu Detayları İstanbul'da Şekillendi

Rusya, ABD'nin Askeri Müdahale Tehdidinde Bulunduğu Maduro'ya Sahip Çıktı

Leman Sam'ın Konserinde Sahneye Fırlayan Köpeği Zehirlediler

Son Dakika! Deniz Baykal, Bugün Saat 14.00'te Yemin Edecek