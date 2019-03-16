Dha Dış - Katliamdan Önce Başbakanlık Ofisine 'Manifestoyu' Göndermiş

Yeni Zelanda'da 49 Müslüman'ın katledildiği olayın faili olan saldırganın, 'öfke ve intikam' dolu ifadelerin yer aldığı manifestoyu, saldırıdan önce Başbakanlık ofisi dahil 70 kişiye mail attığı belirtildi.

Yeni Zelanda'da 49 Müslüman'ın katledildiği olayın faili olan saldırganın, 'öfke ve intikam' dolu ifadelerin yer aldığı manifestoyu, saldırıdan önce Başbakanlık ofisi dahil 70 kişiye mail attığı belirtildi.



NZ Herald Gazetesi, saldırganın saldırıdan en az 10 dakika önce Başbakanlık ofisi başta olmak üzere aralarında politikacılar ve yerel medya mensuplarının da bulunduğu 70 kişiye, manifestosunu mail attığını yazdı. Gazete, bu manifestonun kendilerine gönderilmediğinin de altını çizdi.



NORVEÇLİ KATİL DE AYNISINI YAPMIŞTI



Norveç'te düzenlediği çifte saldırıyla 76 kişinin ölümüne neden olan Anders Behring Breivik de katliamdan yaklaşık 1 buçuk saat önce aralarında Norveçli bir milletvekilinin de bulunduğu 1000'den fazla kişiye elektronik posta gönderdiği ortaya çıktı.

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Katliamdan Önce Başbakanlık Ofisine 'Manifestoyu' Göndermiş

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