Son Dakika Haberleri: Dha Dış ? Kavgadan Çok, Baygın Haldeki Görüntüsü Konuşuldu

Dha Dış ? Kavgadan Çok, Baygın Haldeki Görüntüsü Konuşuldu

1 saat önce

Dha DIŞ ? Kavgadan çok, baygın haldeki görüntüsü konuşulduABD, (DHA) ? Amerika'da meydana gelen sokak kavgasında bir genç, kafasına aldığı yumrukla yere yığıldı.

Dha Dış ? Kavgadan Çok, Baygın Haldeki Görüntüsü Konuşuldu, System.String[]
Dha DIŞ ? Kavgadan çok, baygın haldeki görüntüsü konuşuldu

ABD, (DHA) ? Amerika'da meydana gelen sokak kavgasında bir genç, kafasına aldığı yumrukla yere yığıldı. Gencin yerdeki baygın haldeki ifadesi sosyal medya kullanıcılarından çokça yorum aldı.

Sosyal medyada paylaşılan görüntüde, iki kişinin kavga ettiği görülüyor. Kırmızı tişörtlü olan, bir kez yumruk yedikten sonra yanına arkadaşı geliyor ve o da yumruk atana doğru hamle yapıyor. Kırmızı tişörtlü bir kez daha rakibine yaklaşıyor ve bir yumruk daha alarak yere düşüyor. Tekrar ayağa kalkan kırmızı tişörtlü genç saldırmak için hamle yaptığı sırada bir yumruk daha yiyor ve yere yığılıyor. Yerde baygın halde yatan gencin yüzündeki tebessüm ifadesi ise görüntüyü çeken kişinin son kaydettiği görüntü oluyor.

Görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından yüzlerce yorum yapıldı. Tek olan gencin dövüşmeyi bildiğini yazanlar, diğer ikisinin kavgaya yeltenmesinin hata olduğunu yazdı. Kullanıcıların en çok yorum yaptığı kısım ise, yere yığılan saldırganın baygın haldeki ifadesi oldu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 12:48 Kaynak: DHA

Amerika Birleşik Devletleri, DHA, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



ABD, Vatandaşlarına Türkiye İçin Yaptığı Seyahat Uyarısını Güncelledi Şişli Belediyesi'nde Yangın Çıktı

Kavgada Aldığı Darbeyle Bayılan Gencin, Yüzündeki İfade Olay Oldu CHP'nin Tartışmalı Adayı Mehmet Fatih Bucak, Genel Merkez'de Yeniden Değerlendirilecek
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.2.2019 13:59:46. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Dha Dış ? Kavgadan Çok, Baygın Haldeki Görüntüsü Konuşuldu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]