DHA DIŞ –Kayakları kayalara sıkıştı, böyle kurtarılmayı bekledi - Son Dakika
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DHA DIŞ –Kayakları kayalara sıkıştı, böyle kurtarılmayı bekledi

7 saat önce

Kanada'da dağda kayak yaparken yamaçtan düşen gencin kayağı, kayaların arasında sıkıştı.

DHA DIŞ –Kayakları kayalara sıkıştı, böyle kurtarılmayı bekledi, System.String[]

Kanada'da dağda kayak yaparken yamaçtan düşen gencin kayağı, kayaların arasında sıkıştı. Ekipler, kayakçı genci yaklaşık 2 saat süren kurtarma çalışmalarının ardından kurtarabildi.

Kanada'nın British Columbia bölgesinde kayak yapan bir genç, yamaçtan düşünce kayağı yamaçtaki kayaların arasında sıkıştı. Kayalara sarılmış halde bekleyen genç yaklaşık 2 saatin sonunda görevliler tarafından kurtarıldı.

Gencin çaresizce kurtarılmayı beklediği o anlar ise kurtarma ekiplerince görüntülendi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Dağ yamacına sıkışan gencin uzaktan görüntüsü

Yakın plan görüntüleri


Kanada, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.02.2020 12:09 Kaynak: DHA
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