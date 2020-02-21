DHA DIŞ –Kayakları kayalara sıkıştı, böyle kurtarılmayı bekledi - Son Dakika

Gencin çaresizce kurtarılmayı beklediği o anlar ise kurtarma ekiplerince görüntülendi.

Kanada'nın British Columbia bölgesinde kayak yapan bir genç, yamaçtan düşünce kayağı yamaçtaki kayaların arasında sıkıştı. Kayalara sarılmış halde bekleyen genç yaklaşık 2 saatin sonunda görevliler tarafından kurtarıldı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

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