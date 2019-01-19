Son Dakika Haberleri: Dha Dış - Kaza 'Geliyorum' Dedi.. Taksi Sürücüsü Seyir Halinde Böyle Uyudu

Dha Dış - Kaza 'Geliyorum' Dedi.. Taksi Sürücüsü Seyir Halinde Böyle Uyudu

7 dakika önce

–Çin'de direksiyon başında uyuyakalan taksi şoförü, orta refüjde tadilat çalışması yapan kamyona çarptı.

Dha Dış - Kaza 'Geliyorum' Dedi.. Taksi Sürücüsü Seyir Halinde Böyle Uyudu, System.String[]
–Çin'de direksiyon başında uyuyakalan taksi şoförü, orta refüjde tadilat çalışması yapan kamyona çarptı. Taksicinin yaralı kurtulduğu kaza, hem taksi içinden hem de arkadaki araç tarafından kaydedildi.

İçinde bir yolcu da bulunan taksinin şoförü, araç hareket halindeyken uyuyakalınca, orta refüjde çalışma yapan kamyona hızla çarptı. 

Araç kameralarına yansıyan görüntülerde, başından yaralanan taksi şoförünün kazadan sonra şok içinde uyandığı görüldü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

----------------

-Taksi şoförünün uyuyakalması

-Taksinin tıra çarptığı an

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.01.2019 09:59 Kaynak: DHA

Araç, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Diyarbakır'da Yapılan Perde Ciğeri, 7'den 70'e Herkes Tarafından Tüketiliyor Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş: Dorukhan Toköz Yükselen Bir Değer Umarım Bozulmaz

Kaza Sonrası Kaçmaya Çalışan Şahısları Tabancayla Vurdu Bariyerlere Çarpan Otomobil Takla Attı: 2 Yaralı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.1.2019 10:06:11. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Dha Dış - Kaza 'Geliyorum' Dedi.. Taksi Sürücüsü Seyir Halinde Böyle Uyudu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]