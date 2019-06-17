Son Dakika Haberleri: DHA DIŞ – Kaza sonrası polise pala ile saldıran sürücü, sopalarla dövüldü
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DHA DIŞ – Kaza sonrası polise pala ile saldıran sürücü, sopalarla dövüldü

1 saat önce

Hindistan'da 'rikşa' adı verilen üç tekerlekli araç ile polis aracı çarpıştı.

DHA DIŞ – Kaza sonrası polise pala ile saldıran sürücü, sopalarla dövüldü, System.String[]
Hindistan'da 'rikşa' adı verilen üç tekerlekli araç ile polis aracı çarpıştı. Kazanın ardından rikşa sürücüsü ile polis arasında tartışma çıktı. Sürücü, belindeki 'pala' benzeri kesici aleti çıkararak polise saldırdı. Polis memuru ve merkezden gelen arkadaşlarının da sopalarla gelip saldırdığı sürücü ile oğlu, gözaltına alındı.
Olay, Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'nin kuzeyinde yer alan Mukherjee Nagar bölgesinde meydana geldi. Amatör kameralarca kaydedilen görüntülerde, rikşa ile polis aracının çarpışması sonrası, rikşa sürücüsü ve bir polisin sokak ortasında tartıştığı, sürücünün belindeki palayı çıkartmasının ardından polisin sokakta bulunan polis merkezine giderek arkadaşlarını çağırdığı, rikşa sürücüsünü oğlunun sakinleştirmeye çalıştığı, daha sonra da ellerinde sopalar ile merkezden çıkan polislerin, rikşa sürücüsüne doğru koştuğu, sürücünün de elindeki palayla polislere karşılık verdiği görülüyor. Ardından, polislerin rikşa sürücüsü ve oğlunun sürükleyerek götürdüğü ve gözaltına aldığı yer aldı. Olayla ilgili olarak 3 polis memurunun açığa alındığı belirtildi.

Görüntü Dökümü
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-Rikşa sürücüsü ve polisin tartışma anı
-Polisin sokakta bulunan polis merkezine gitmesi ve diğer polisleri çağırması
-Ellerinde sopalar ile merkezden çıkan polisler
-Rikşa sürücüsü ile polis arasında yaşanan arbede
-Polisin rikşa sürücüsünü darp etme anları
-Sürücünün ve oğlunun sürüklenerek götürülmesi


- Hindistan
Haber Yayın Tarihi : 17.06.2019 12:31 Kaynak: DHA
Yeni Delhi, Hindistan, Polis
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