Son Dakika Haberleri: Dha Dış -Kaza Yaptırdılar, Kaza Yaptılar

Dha Dış -Kaza Yaptırdılar, Kaza Yaptılar

1 saat önce

– Çin'de trafikte ilerlemekte olan motor sürücüsü, önce bir bisikletliye çarptı, daha sonra ise bir otomobile çarparak kaza yaptı.

Dha Dış -Kaza Yaptırdılar, Kaza Yaptılar, System.String[]
Çin'de trafikte ilerlemekte olan motor sürücüsü, önce bir bisikletliye çarptı, daha sonra ise bir otomobile çarparak kaza yaptı.

Güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerde, trafikte motor üzerinde ilerlemekte olan iki kişi bir bisikletliye çarparak kaza yapmasına neden oldu. Bisikletliye çarpmalarını umursamadan yollarına devam eden kişiler, bisikletliye çarpmalarından hemen sonra ters şeride girerek; karşıdan gelen arabaya çarptı. Çarptıkları otomobilin sürücüsü ambulansı ararken, kazayı gören çevredekiler ise bisikletlinin ve otomobile çarpan motor üzerindeki iki kişinin yardımına koştu.

Görüntü Dökümü

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-Motor üzerindeki iki kişinin bisikletliye çarpması

-Motor üzerinde iki kişinin otomobile çarpıp kaza yapması

-Otomobil sürücüsünün ambulansı araması

-Çevredekilerin kazazedelerin yardımına koşması - Çin

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 04:03 Kaynak: DHA

Çin Halk Cumhuriyeti, 3. Sayfa
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