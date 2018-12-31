Dha Dış - Kazak Aktrisin Hayatını Kaybettiği Kazanın Görüntüleri Yayınlandı
1 saat önce
Kazakistan'ın başkenti Almatı'da meydana gelen kazada kadın oyuncu Sholpan Ellezekova hayatını kaybetti.
Kazakistan
'ın başkenti Almatı
'da meydana gelen kazada kadın oyuncu Sholpan Ellezekova hayatını kaybetti.
Kaza önceki gün Almatı'da meydana geldi. Ellezekova'nın içinde bulunduğu otomobile, kırmızı ışıkta geçen, aşırı süratli bir cip hızla çarptı. Çarpmanın etkisi ile hurdaya dönen araçta bulunun Ellezekova ve 2 kişi hayatını kaybetti. Alkollü olduğu öğrenilen cip sürücüsü ise gözaltına alındı.
Kazakistan'da sanat dünyasını yasa boğan kaza anı ise güvenlik kamerasına böyle yansıdı.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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Kazanın görüntüsü
Olay yerinde kaydedilen görüntüler
Sholpan Ellezekova'nın görüntü ve fotoğrafları
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Haber Yayın Tarihi : 31.12.2018 05:09 Kaynak: DHA
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