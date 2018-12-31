Son Dakika Haberleri: Dha Dış - Kazak Aktrisin Hayatını Kaybettiği Kazanın Görüntüleri Yayınlandı

Dha Dış - Kazak Aktrisin Hayatını Kaybettiği Kazanın Görüntüleri Yayınlandı

1 saat önce

Dha DIŞ - Kazak aktrisin hayatını kaybettiği kazanın görüntüleri yayınlandıKazakistan (DHA) - Kazakistan'ın başkenti Almatı'da meydana gelen kazada kadın oyuncu Sholpan Ellezekova hayatını kaybetti.

Dha DIŞ - Kazak aktrisin hayatını kaybettiği kazanın görüntüleri yayınlandı

Kazakistan (DHA) - Kazakistan'ın başkenti Almatı'da meydana gelen kazada kadın oyuncu Sholpan Ellezekova hayatını kaybetti.

Kaza önceki gün Almatı'da meydana geldi. Ellezekova'nın içinde bulunduğu otomobile, kırmızı ışıkta geçen, aşırı süratli bir cip hızla çarptı. Çarpmanın etkisi ile hurdaya dönen araçta bulunun Ellezekova ve 2 kişi hayatını kaybetti. Alkollü olduğu öğrenilen cip sürücüsü ise gözaltına alındı.

Kazakistan'da sanat dünyasını yasa boğan kaza anı ise güvenlik kamerasına böyle yansıdı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.12.2018 05:12 Kaynak: DHA

Kazakistan, Almatı, DHA, Güncel
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