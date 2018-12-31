Dha Dış - Kazak Aktrisin Hayatını Kaybettiği Kazanın Görüntüleri Yayınlandı (2)

Kazakistan'ın Almatı şehrinde meydana gelen kazada kadın oyuncu Sholpan Ellezekova hayatını kaybetti.

Kazakistan'ın Almatı şehrinde meydana gelen kazada kadın oyuncu Sholpan Ellezekova hayatını kaybetti.



Kaza önceki gün Almatı'da meydana geldi. Ellezekova'nın içinde bulunduğu otomobile, kırmızı ışıkta geçen, aşırı süratli bir cip hızla çarptı. Çarpmanın etkisi ile hurdaya dönen araçta bulunun Ellezekova ve 2 kişi hayatını kaybetti. Alkollü olduğu öğrenilen cip sürücüsü ise gözaltına alındı.



Kazakistan'da sanat dünyasını yasa boğan kaza anı ise güvenlik kamerasına böyle yansıdı.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ



--------------------



Kazanın görüntüsü



Olay yerinde kaydedilen görüntüler



Sholpan Ellezekova'nın görüntü ve fotoğrafları

Son Dakika » Dünya » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: DHA

Çıkarıldığı Mahkemece Serbest Bırakılan DEAŞ'lı Ayşenur İnci, Başsavcılığın İtirazı Üzerine Tutuklandı

Sadece Kadınları Kabul Eden Okul, Kapılarını Cinsiyet Değiştirenlere de Açtı

Aldatıldığından Şüphelenen Koca, Aracıyla Takip Ettiği Karısına Kaza Yaptırdı, Ortalık Bir Anda Karıştı

Kadın Dizisinin Yıldızı Özge Özpirinçci, Annesi İçin Kesenin Ağzını Açtı